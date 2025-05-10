İzmir'de Trafik Kavgasında Döner Bıçak Şoku - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kavgasında Döner Bıçak Şoku

İzmir'de bir sürücü, trafikte tartıştığı kişiye döner bıçakla saldırdı. Olay güvenlik kamerasında.

10.05.2025 00:19
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İzmir'de 'döner bıçaklı' trafik kavgası kamerada

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada aracından inen bir kişi, gerginlik yaşadığı kişiye döner bıçağı çekti. Spor aracın arkasından, kılıfından çıkartılan döner bıçağıyla saldırı anı, yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Olay Karşıyaka Girne Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Bu esnada otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.

Olay anı kamerada

Meydana gelen kavga anları ise bir otomobilin güvenlik kamerasıyla ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki spor otomobil sürücüsü, yaşadığı tartışma sonrasında, otomobilinde kılıfta muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Trafik Kavgasında Döner Bıçak Şoku - Son Dakika

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