İzmir\'de Trafikte Tehlikeli Manevra

26.03.2026 15:32
İzmir'de bir sürücü, ani manevra ve kırmızı ışık ihlaliyle trafikte tehlike yarattı.

İzmir'in Konak ilçesinde trafikte seyreden bir otomobil, ani manevrayla başka bir aracı sıkıştırıp ardından kırmızı ışıkta geçerek tehlike saçtı. Muhtemel bir kazanın son anda atlatıldığı olayda kural tanımaz sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sağ şeritten ilerleyen 34 ALB 997 plakalı araç, sinyal vermeden ani manevrayla kendi şeridinde giden aracı sıkıştırarak orta şeride geçmek istedi. Sıkışan aracın sürücüsü, çarpışmayı önlemek için manevra yaparak kendini sol şeride attı. Meydana gelebilecek muhtemel bir kaza son anda atlatıldı. Trafiği tehlikeye düşüren aracın sürücüsü ise yoluna devam etti. Tehlikeli manevrasının ardından seyrine devam eden sürücü, daha sonra kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapmayı sürdürdü. Sürücünün trafikteki diğer araçları tehlikeye attığı o anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritten gelen aracın ani manevrayla orta şeritteki otomobili sıkıştırdığı ve sıkışan sürücünün kendini sol şeride atarak kazayı kıl payı atlattığı, ardından kural tanımaz sürücünün kırmızı ışıkta geçerek yoluna devam ettiği anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi

15:28
Gözaltındaki ünlüler hakimliğe sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler hakimliğe sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:08
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
