İzmir'de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 14 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında 14 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.07.2024 13:21
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İzmir'in Konak ilçesinde yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 14 kişinin tutuklanmasının ardından 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz Cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti. Şüphelilerden 33'ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6'sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti.

Devam eden soruşturma kapsamında 5 kişiye daha gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 1'inin yurtdışında olduğu, diğerinin de kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken; haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ü yakalanmıştı. Yakalanan şüpheliler sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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