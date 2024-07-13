İzmir\'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

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DENİZLİ(İHA) – İzmir'de yağmur sırasında su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İnanç Öktemay'ın cenazesi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde defnedileceği ve Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur'un kuzeni olduğu öğrenildi.

Olay dün, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Deniz ve Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı. Dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle yanlarına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu. Dakikalarca kalp masajı yapıldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Zorluklarla hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın cenazesi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde defnedileceği belirtildi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un ise teyzesinin oğlu olduğu öğrenildi. - DENİZLİ