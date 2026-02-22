İzmir'de Yangın: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
İzmir'de Yangın: Bir Ölü, Bir Yaralı
22.02.2026 10:41
İzmir'de bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Yangın, Atatürk Mahallesi 2142 Sokak'ta bulunan bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan M.A. kurtarıldı. Dumandan etkilenen M.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Binada bir kişinin daha bulunduğu bilgisini alan ekipler içeride arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Güler A.'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Kaza, Son Dakika

