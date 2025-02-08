İzmir'de Yangın: Kadın Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde bir evde meydana gelen yangında evde yaşayan kadın hayatını kaybetti.

Yangın sabah saat 07.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Emel Cansu Aksel Coşkun'un (37) cansız bedeni bulundu.

Talihsiz kadın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR