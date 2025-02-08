İzmir'de Yangın: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Yangın: Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir Konak'ta çıkan yangında 37 yaşındaki Emel Cansu Aksel Coşkun yaşamını yitirdi.

08.02.2025 17:29
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İzmir'in Konak ilçesinde bir evde meydana gelen yangında evde yaşayan kadın hayatını kaybetti.

Yangın sabah saat 07.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Emel Cansu Aksel Coşkun'un (37) cansız bedeni bulundu.

Talihsiz kadın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yangın: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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