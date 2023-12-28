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İzmir'de Yasa Dışı Bahis ve Terör Propagandası Yapan Sitelere Operasyon - Son Dakika
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İzmir'de Yasa Dışı Bahis ve Terör Propagandası Yapan Sitelere Operasyon

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahis, müstehcen içerik ve terör propagandası yapan site ve sosyal medya hesaplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda binin üzerinde site ve 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İzmir\'de Yasa Dışı Bahis ve Terör Propagandası Yapan Sitelere Operasyon
28.12.2023 - 18:24,
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İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahis, müstehcen içerik ve terör propagandası yapan site ve sosyal medya hesaplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında binin üzerinde site ve 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım - 28 Aralık tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucu yasa dışı bahis, müstehcen içerik ve terör propagandası yapan site ve sosyal medya hesaplarını belirledi. Yapılan çalışmalarda, 731 yasa dışı bahis, 213 müstehcen içerikli ve PKK/ YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY ve sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 37 internet sitesine erişim engeli getirildi. Oltalama sitesi olduğu belirlenen 64 site, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilerek erişim engeli sağlandı.

Öte yandan, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlar kapsamında PKK/YPG terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 36 sosyal medya hesabı tespit edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yasa Dışı Bahis ve Terör Propagandası Yapan Sitelere Operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Yasa Dışı Bahis ve Terör Propagandası Yapan Sitelere Operasyon - Son Dakika
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