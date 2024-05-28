İzmir\'de yasaklı ırk köpeğin kediyi boğarak öldürmesi olayıyla ilgili köpek sahibi adliyeye sevk edildi

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, yasaklı ırk bir köpeğin sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bırakması olayıyla ilgili gözaltına alınan köpek sahibi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında İzmir Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, M.G. (33) caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran Pitbull cinsi yasaklı ırk köpek, zavallı hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde köpeğin kediyi boğazından ısırarak savurduğu ve daha sonra köpeğin sahibi tarafından vurulan sert tekmeler ve zincirle etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunmuştu.

Adliyeye sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde M.G.'yi 10 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına almıştı. Kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin barınağa götürüldüğü öğrenilirken, M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İZMİR