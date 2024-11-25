İzmir\'deki Fabrikada Yangın Kontrol Altında

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İzmir'de plastik kasa fabrikası yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde bir plastik kasa fabrikasına Sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, sabah 08.00 sıralarında Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan, 22 dönüm arazi içinde 9 bin m2 kapalı alana sahip plastik kasa üreten fabrika olan Okay Plastik' te meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaymakamlıktan açıklama

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlçemiz TOKİ konutlarına yakın bölgede bulunan bir plastik kasa üretim fabrikasında, saat 8.00 'de başlayan yangına itfaiye yeterli kuvvetle müdahaleye devam ediyor, emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı bu alanda herhangi bir yaralı yok.