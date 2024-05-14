İzmir'deki gece kulübüne uyuşturucu baskınında polisler de dahil 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki gece kulübüne uyuşturucu baskınında polisler de dahil 21 kişi tutuklandı

İzmir'de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik ünlü bir gece kulübüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında aktif polislerin de olduğu öğrenildi.

14.05.2024 22:43
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İzmir'deki gece kulübüne uyuşturucu baskınında polisler de dahil 21 kişi tutukladı

İZMİR - İzmir'de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik ünlü bir gece kulübüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında aktif polislerin de olduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde, silah ticareti ve rüşvet suçlarını işlediği tespit edilen Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünü takibe almış, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etmesi üzerine geniş çaplı operasyon düzenlemişti. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından suç işleme yöntemleri deşifre edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

Aralarında polislerin de olduğu 21 şüpheli tutuklandı

Baskınlarda, 3'ü aktif, 1'i emekli polis olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında aktif polislerin de olduğu 21 kişi tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Bu arada, firari konumda olan bir avukatın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki gece kulübüne uyuşturucu baskınında polisler de dahil 21 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki gece kulübüne uyuşturucu baskınında polisler de dahil 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
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