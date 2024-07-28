İzmir'deki orman yangına havadan ve karadan müdahale
İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 17.18 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
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