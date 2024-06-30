İzmir'deki patlamada 5 kişi öldü, 57 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'deki patlamada 5 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Patlama sonrası 11 bina, birçok iş yeri ve araç etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.06.2024 19:07
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Vali Elban: "Ölü sayımız 5'e çıktı. Yaralı sayımız 57"

İzmir'deki patlamada 5 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlama sonrası 11 binanın, birçok iş yeri ile çok sayıda aracın etkilendiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda patlama meydana gelmişti. Sanayi tipi tüpün patlaması sonrası hem restoran hem de sokak adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı olduğu tespit edilen çok sayıda vatandaş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

5 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamayla ilgili yapmış olduğu son açıklamada hayatını kaybeden vatandaş sayısının 5'e yaralı sayısının ise 57'ye yükseldiğini belirtti. Yaralı vatandaşların da 4 ayrı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada patlama hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki patlamada 5 kişi öldü, 57 kişi yaralandı - Son Dakika

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