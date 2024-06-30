İzmir'deki Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Maalesef 1 vatandaşımız daha hayatını kaybetmiş. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 5'e yükselmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana gelen patlamada 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef 1 vatandaşımız daha hayatını kaybetmiş, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 5'e yükselmiştir. 57 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA