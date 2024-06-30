İzmir'deki restoran patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi - Son Dakika
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İzmir'deki restoran patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Patlamada, kız kardeşler Ruken Çağur, Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz ile Havin Ergin ve Dilek Bağ hayatını kaybetti. Olay sonrası çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

30.06.2024 21:05
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda sanayi tipi tüpün patladığı olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda patlama meydana gelmişti. Sanayi tipi tüpün patlaması sonrası hem restoran hem de sokak adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı olduğu tespit edilen çok sayıda vatandaş ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik kamerasına da yansıyan patlamada yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edildi.

Patlama esnasında restoranda bulunan kız kardeşler hayatlarını kaybetti

Sokağı savaş alanına çeviren ve toplamda 57 kişinin yaralandığı patlamada; Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) yaşamlarını kaybettikleri öğrenildi. Kardeşlerden Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz'ın olay esnasında restoranda bulundukları, Torbalı Devlet Hastanesi morguna gelen yakınları tarafından ifade edildi. Morg önünde bekleyen cenaze yakınlarının büyük üzüntü yaşadıkları gözlemlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Torbalı, Havin, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki restoran patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki restoran patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi - Son Dakika
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