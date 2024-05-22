İzmir Gaziemir\'de Zehir Tacirine Operasyon: 36 Kök Kenevir Bitkisi ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

3.Sayfa

İzmir Gaziemir'de, bir zehir tacirine yönelik operasyonda 36 kök kenevir bitkisi, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti ve Hint keneviri" yetiştirdiği öğrenilen M.Y.'nin (42) evine baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheliden; 36 kök kenevir bitkisi, 4 şişe içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen 4 kilo 158 gram narkotik madde, 4 şişe içerisinde metamfetamin yapımında kullanılan 6 kilo 138 gram kimyasal sıvı ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise; 3 ayrı kağıda sarılan içimlik esrar maddesi, 1 adet içimlik metamfetamin maddesi ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın ve şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR