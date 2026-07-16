İzmir-İstanbul Otoyolunda Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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İzmir-İstanbul Otoyolunda Kaza: 4 Yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolunda Kaza: 4 Yaralı
16.07.2026 16:45
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Yeniköy'de kontrolden çıkan otomobil alev aldı, 4 kişi yaralandı, yangın söndürüldü.

İzmir- İstanbul otobanının Yeniköy mevkiinde meydana gelen kazada otomobil yoldan çıkarak alev aldı. Uçan araçtan dolayı arazide yangın çıktı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karesi ilçesi Yeniköy mevkiinde otoban içinde meydana geldi. Otobanda seyir halindeki 10 ATU 760 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak, araziye uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, orman, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 10 ATU 760 plakalı araç yoldan çıkıp araziye savrulması ve alev almasıyla yangının çevrede bulunan otları da tutuşturdu. Araçta bulunan 4 kişi yaralı olarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Arazi ve yol kenarında bulunan otlardan çıkan yangın orman ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza ile tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, İstanbul, 3. Sayfa, Yeniköy, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir-İstanbul Otoyolunda Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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