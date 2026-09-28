İzmir Kiraz\'da kontrolden çıkan traktör devrilince altında kalan sürücü öldü

İzmir'in Kiraz ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı Kırköy Mahallesi'ndeki kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla yolunda seyir halinde olan Mehmet Bedel (59) idaresindeki 35 AB 1227 plakalı traktör devrildi. Sürücü Bedel, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Bedel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedel'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.