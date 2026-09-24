İzmir Konak Belediyesi işçileri ödenmeyen TİS hakları için kırmızı kart gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Konak Belediyesi işçileri ödenmeyen TİS hakları için kırmızı kart gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak Belediyesi işçileri ödenmeyen TİS hakları için kırmızı kart gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Konak Belediyesi işçileri, Ocak 2026’dan bu yana biriken geriye dönük alacakları ve ödenmeyen TİS hakları için basın açıklaması yaptı. Ağustos ve eylül maaşlarının eksik yatırıldığını belirten işçiler, kırmızı kartları havaya kaldırarak belediye yönetimini protesto etti.

İzmir'de Konak Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmediği ve geriye dönük alacaklarının geciktiği gerekçesiyle eylem yaparak belediye yönetimine 'kırmızı kart' gösterdi.

Konak Belediyesi önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube üyeleri, Ocak 2026'dan bu yana biriken geriye dönük alacakları ile ödenmeyen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakları için basın açıklaması düzenledi. Grup adına açıklamayı yapan Özkaya, bugüne kadar çözüm için diyalog ve müzakere yolunu tercih ettiklerini ancak kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

"Verilen sözler yerine getirilmedi"

Belediye yönetiminin daha önce maaşlarda kesinti yaşanmayacağını bildirmesine rağmen ağustos ayı maaşlarının eksik yatırıldığını ve arazi tazminatlarının ödenmediğini belirten Özkaya, "Eylül ayının ilk haftasında eksik kalan kısmın yatırılacağı söylendi, fakat bu söz de yerine getirilmedi. Eylül ayı maaşlarımız da eksik yatırıldı. Yönetimden somut, uygulanabilir ve güvenilir bir ödeme takvimi talep ettik. 16 Eylül günü bize yazılı bir plan verileceği söylendi ancak bu söz tutulmayarak bu kez kasım ayı işaret edildi" diye konuştu.

"Uzatmalar bitti, sabır bitti"

Bütçe kısıtlaması gerekçesiyle faturanın sürekli çalışanlara kesildiğini savunan Özkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gün geçtikçe borç ve faiz yükü büyürken, enflasyon karşısında eriyen maaşlarımızla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir yandan da kazanılmış TİS haklarımızın ertelenmesini izliyoruz. Mali krizi, İller Bankası'nı, 'Önümüzdeki hafta hallederiz' sözlerini aylardır bekledik. Müzakere dedik, iyi niyet dedik ama artık bekleyecek gücümüz kalmadı. Konak Belediyesi yönetimi açısından uzatma dakikaları resmen bitmiştir. Bizi oyalayanlara kırmızı kart gösteriyoruz. Yan yana durdukça ne haklarımızı gasp edebilirler ne de sesimizi kısabilirler."

Açıklamanın ardından işçiler, yanlarında getirdikleri kırmızı kartları havaya kaldırarak belediye yönetimini protesto etti ve olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA
Konak Belediyesi3. SayfaAğustosEkonomiGüncelEylülİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:20
Wayne Rooney’yi görenler tanımakta zorlanıyor
Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:30:39. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Konak Belediyesi işçileri ödenmeyen TİS hakları için kırmızı kart gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei