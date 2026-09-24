İzmir Konak Belediyesi işçileri ödenmeyen TİS hakları için kırmızı kart gösterdi

İzmir'de Konak Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmediği ve geriye dönük alacaklarının geciktiği gerekçesiyle eylem yaparak belediye yönetimine 'kırmızı kart' gösterdi.

Konak Belediyesi önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube üyeleri, Ocak 2026'dan bu yana biriken geriye dönük alacakları ile ödenmeyen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakları için basın açıklaması düzenledi. Grup adına açıklamayı yapan Özkaya, bugüne kadar çözüm için diyalog ve müzakere yolunu tercih ettiklerini ancak kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

"Verilen sözler yerine getirilmedi"

Belediye yönetiminin daha önce maaşlarda kesinti yaşanmayacağını bildirmesine rağmen ağustos ayı maaşlarının eksik yatırıldığını ve arazi tazminatlarının ödenmediğini belirten Özkaya, "Eylül ayının ilk haftasında eksik kalan kısmın yatırılacağı söylendi, fakat bu söz de yerine getirilmedi. Eylül ayı maaşlarımız da eksik yatırıldı. Yönetimden somut, uygulanabilir ve güvenilir bir ödeme takvimi talep ettik. 16 Eylül günü bize yazılı bir plan verileceği söylendi ancak bu söz tutulmayarak bu kez kasım ayı işaret edildi" diye konuştu.

"Uzatmalar bitti, sabır bitti"

Bütçe kısıtlaması gerekçesiyle faturanın sürekli çalışanlara kesildiğini savunan Özkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gün geçtikçe borç ve faiz yükü büyürken, enflasyon karşısında eriyen maaşlarımızla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir yandan da kazanılmış TİS haklarımızın ertelenmesini izliyoruz. Mali krizi, İller Bankası'nı, 'Önümüzdeki hafta hallederiz' sözlerini aylardır bekledik. Müzakere dedik, iyi niyet dedik ama artık bekleyecek gücümüz kalmadı. Konak Belediyesi yönetimi açısından uzatma dakikaları resmen bitmiştir. Bizi oyalayanlara kırmızı kart gösteriyoruz. Yan yana durdukça ne haklarımızı gasp edebilirler ne de sesimizi kısabilirler."

Açıklamanın ardından işçiler, yanlarında getirdikleri kırmızı kartları havaya kaldırarak belediye yönetimini protesto etti ve olaysız bir şekilde dağıldı.