İzmir Konak'ta uyuşturucu ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta dün saat 21.10 sıralarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda 1 kilo 228 gram bonzai, bin 590 sentetik ecza, ruhsatsız pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 905 TL ele geçirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 228 gram bonzai, bin 590 adet sentetik ecza ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Dün saat 21.10 sıralarında Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerce H.U. (50) ve M.A. (49) isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 228 gram bonzai, bin 590 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 905 TL para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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