İzmir Menderes\'te hırsızlıktan 15 yıl 4 ay hapis cezası almış zanlı tutuklandı

İzmir Menderes'te hırsızlıktan 15 yıl 4 ay hapis cezası almış zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Menderes'te hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, 6 Kasım 2026'da jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 6 Kasım 2026 günü gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan V.K. (42) isimli şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Karakoldaki adli işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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