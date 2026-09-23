İzmir Menderes\'te soruşturmada eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltına alındı

Eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklandığı Menderes Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında eski Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. 4 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başkan Çiçek'in tutuklanmasının ardından soruşturma dosyasını genişleten ekipler, alınan müşteki ve tanık ifadeleri ile mevcut şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde kapsamlı analiz ve incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" (TCK 220/7), "Rüşvet" (TCK 252) ve "İrtikap" (TCK 250) suçlarına karıştığı belirlenen 9 yeni şüpheli daha tespit edildi.

Eski Başkan Vekili Özkan da gözaltında

MASAK raporları ve şüpheli ifadelerinin ardından, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalamak üzere jandarma ekipleri ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında Menderes Belediyesi eski Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.