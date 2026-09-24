İzmir merkezli soruşturmada sahte belgeyle vatandaşlık sağlayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir merkezli soruşturmada sahte belgeyle vatandaşlık sağlayan 3 şüpheli yakalandı

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İzmir merkezli operasyonda sahte belgelerle Suriye uyrukluların usulsüz Türk vatandaşlığına geçmesini sağlayan 3 şüpheli gözaltına alındı. İzmir ve Ankara'daki adreslerde 49 bin 700 TL ile yabancı uyruklulara ait kimlik, pasaport ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi.

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte belgelerle Suriye uyruklu şahısların usulsüz şekilde Türk vatandaşlığına geçmesini sağlayan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise nakit paranın yanı sıra dizüstü bilgisayarlar ile yabancı uyruklu şahıslara ait çok sayıda pasaport ve kimlik belgesi ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; resmi belgede sahtecilik yaparak Suriye uyruklu kişilerin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığına geçmesini sağlayan ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüpheliler tespit edildi. Soruşturma kapsamında yürütülen ilk adımlarda 43 yabancı uyruklu şahsın şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Toplanan bilgi ve deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, bu sabah saatlerinde İzmir ve Ankara illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde İzmir'de 2, Ankara'da 1 kişi olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda ise 49 bin 700 TL, yabancı uyruklu kişilere ait 3 adet kimlik belgesi, 2 adet pasaport, 3 adet geçici koruma kimlik belgesi ve 3 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Göçmen Kaçakçılığı3. SayfaGüncelSuriyeAnkaraİzmirSuçSon Dakika

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