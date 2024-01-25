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İzmir polisinden 'Beldekler Suç Örgütü'ne operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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İzmir polisinden 'Beldekler Suç Örgütü'ne operasyon: 6 gözaltı

İzmir'in Çiğli ilçesi bölgesinde faaliyet gösteren ve liderliğini B.B.'nin yaptığı 'Beldekler Suç Örgütü'ne yönelik polis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çalıntı motosiklet ve otomobil, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kılıç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç örgütü lideri B.B. ve diğer şüpheliler tutuklandı.

İzmir polisinden \'Beldekler Suç Örgütü\'ne operasyon: 6 gözaltı
25.01.2024 - 00:39,
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İzmir polisinden 'Beldekler Suç Örgütü'ne operasyon: 6 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesi bölgesinde yasa dışı faaliyet yürüten ve liderliğini B.B.'nin yaptığı 'Beldekler Suç Örgütü'ne yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli bölgesinde yasa dışı faaliyet yürüten ve silahla yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, memura mukavemet gibi birçok suça karışan liderliğini B.B.'nin yaptığı suç örgütünü çökertmeye yönelik çalışma yürüttü. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramalarda, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ve kullanmak için düzenekler ile tüfeklere ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri B.B. ve beraberindeki M.B., E.B. ve O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.K. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir polisinden 'Beldekler Suç Örgütü'ne operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir polisinden 'Beldekler Suç Örgütü'ne operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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