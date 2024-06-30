İzmir Torbalı'da doğal gaz patlaması: 2 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da doğal gaz patlaması: 2 ölü, 16 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Patlama Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

30.06.2024 15:57
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Patlama Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Torbalı'da doğal gaz patlaması: 2 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

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