İzmir Torbalı'da metal tozu fabrikasında kazan patladı, 2'si ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da metal tozu fabrikasında kazan patladı, 2'si ağır 3 işçi yaralandı

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İzmir Torbalı\'da metal tozu fabrikasında kazan patladı, 2\'si ağır 3 işçi yaralandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde metal tozları üreten İki Metal fabrikasında bu sabah dev kazanın patlaması sonucu 2'si ağır 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde metal tozları üretimi yapan bir fabrikada dev kazanın patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay bu sabah saat 10.00 sıralarında Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren İki Metal isimli fabrikada meydana geldi. Alüminyum, çinko ve bakır tozları üretiminin yapıldığı fabrikanın dev kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Büyük gürültü ve paniğin yaşandığı olayda, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 3 işçi yaralandı. İşçiler, fabrikaya gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir Torbalı'da metal tozu fabrikasında kazan patladı, 2'si ağır 3 işçi yaralandı - Son Dakika
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