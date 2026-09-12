İzmir’de yasa dışı geçişe Sahil Güvenlik engeli: Düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika
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İzmir’de yasa dışı geçişe Sahil Güvenlik engeli: Düzensiz göçmenler yakalandı

İzmir’de yasa dışı geçişe Sahil Güvenlik engeli: Düzensiz göçmenler yakalandı
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İzmir’in Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 55 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 55 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İLK OPERASYONDA 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

İlk operasyon 11 Eylül gecesi Urla'da gerçekleşti. Saat 14.50 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından hareketli bir fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4309) botu durdurarak içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

AYNI GÜN İKİNCİ OPERASYON GELDİ

Aynı gün saat 23.59 sıralarında Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hızla harekete geçti. Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA), Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu (KB-7) tarafından yürütülen ortak çalışma sonucu hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak karada devam eden takip neticesinde, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken düzenlenen operasyonla 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

TOPLAM 55 DÜZENSİZ GÖMEN YAKALANDI 

Her iki operasyonda yakalanan 4'ü Afganistan, 9'u Filistin, 3'ü Lübnan, 17'si Sudan, 15'i Çad ve 7'si Yemen uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir’de yasa dışı geçişe Sahil Güvenlik engeli: Düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir’de yasa dışı geçişe Sahil Güvenlik engeli: Düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika
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