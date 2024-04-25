İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çalışanları Arasında Gerginlik - Son Dakika
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İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çalışanları Arasında Gerginlik

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çalışanları Arasında Gerginlik

Şehir hastanesinin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında gerginlik yaşandı. İki grup arasında zaman zaman kavgaların yaşandığı olayda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

25.04.2024 14:42  Güncelleme: 14:48
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Şehir hastanesinin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya gelmişti. Yaşananlarla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları karşı karşıya geldi. İki grup arasında zaman zaman kavgalar da yaşanırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgeye geldi.

İzmit Belediyesi ekibi ile gelen grupta yer alan bir kişi İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe'yi ittirdi. Yere düşen İbrahim Efe'ye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, "Kendini yere atıyorsun, numara yapma" diye tepki gösterdi. Bu sırada Fatma Kaplan Hürriyet'in yanında bulunan bir kişi de yere düştü. Yaşananlarla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İzmit Belediyesi'nin değil şehir hastanesi sorumluluğunda olan alana, şehir hastanesi yönetiminin daveti ile vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlayacak kapı düzenlemesini yapmak üzere gitmiş olan çalışma arkadaşlarımız, İzmit Belediyesi ekiplerinin engellemesi ile karşılaşmış ve çıkan arbedede çalışma arkadaşlarımız darp edilmiştir. Takdir halkımızındır" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çalışanları Arasında Gerginlik - Son Dakika

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