İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü

İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürü F.Ç.'ye zarf içinde para bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı. Paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ileri sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü F.Ç.'ye bir zarf içerisinde para bırakıldığı, söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve F.Ç. tarafından alındığı da ileri sürüldü. Görüntülerde taraflardan birinin "Şuraya koy, onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin" şeklinde konuştuğu, diğer kişinin ise "Zarfın içinde", "Şu araya sıkıştırdım", "Üstüne de bir zarf attım müdürüm" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü F.Ç.'ye bir zarf içerisinde para bırakıldığı, söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve F.Ç. tarafından alındığı ileri sürüldü. Görüntülerde paranın bulunduğu belirtilen zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmalar yer aldı. Taraflardan birinin "Şuraya koy, onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin" şeklinde konuştuğu, diğer kişinin ise "Zarfın içinde, şu araya sıkıştırdım, üstüne de bir zarf attım müdürüm" ifadelerini kullandığı görüldü.

Konuşmalarda, zarfın odada bulunan bir noktaya gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olabilecek bir operasyona ilişkin konuşmaların da yapıldığı, "Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada", "Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu" gibi ifadeler yer aldı. İddialara ilişkin zarf içerisindeki paranın miktarı, kim tarafından ve hangi amaçla verildiği ile paranın daha sonra kime ulaştırıldığı gibi detayların araştırıldığı öğrenildi. Görüntülerde yer alan kişiler arasındaki ilişkinin, para tesliminin belediyedeki hangi işlem veya ruhsat süreciyle bağlantılı olduğunun ve öne sürülen para trafiğinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemelerin çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a kritik görev UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a kritik görev
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
“Ödenemez“ uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı "Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Silahlı saldırı kamerada yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti Silahlı saldırı kamerada; yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti
Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı
Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında

11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:57
Daha ömrünün baharındaydı 16 yaşındaki Deniz’in acı sonu
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 11:53:42. #7.12#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.