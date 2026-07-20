İzmit Belediyesi'ndeki aramalar bitti - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'ndeki aramalar bitti

İzmit Belediyesi\'ndeki aramalar bitti
20.07.2026 11:33  Güncelleme: 11:36
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İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İzmit Belediyesi'ndeki ihale usulsüzlükleri ve rüşvet iddialarıyla ilgili 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, belediye başkanının eşinin de sürece dahil olduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde belediye binasında başlatılan arama çalışmaları tamamlandı. Çalışanların yeniden binaya alınmasıyla belediyedeki mesai devam etti.

Soruşturma kapsamında; şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda İzmit Belediye Başkanlığının düzenlediği bazı ihaleler mercek altına alındı. Adli sürecin, belediye tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığına yönelik bulgular üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre; ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu ve belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı iddiaları yer alıyor. Ayrıca, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu öne sürülüyor.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Söz konusu tespitler üzerine savcılık talimatıyla, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından Kocaeli, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale olmak üzere 5 ilde bugün eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülen operasyonda haklarında işlem yapılan ve aralarında belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ile firma yetkililerinin bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmit Belediyesi'ndeki aramalar bitti - Son Dakika

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