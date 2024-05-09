İzmit'te 76 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
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İzmit'te 76 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

İzmit\'te 76 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 76 yaşındaki bir kişi, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olayın yaşandığı adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kişinin yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybettiği belirlendi.

09.05.2024 14:00
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 76 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Atakent Mahallesi Akasya Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Emin A.'yı (76) hareketsiz şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden Emin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Emin A'nın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emin A.'nın yaşlılığa bağlı sebeplerle öldüğü değerlendiriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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