İzmit'te bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

3.Sayfa

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin mutfağında bulunan aspiratörden çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, 28 Haziran Dere Sokak'ta bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağındaki aspiratörde yanmaya başladı. Evden duman yükseldiğini fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması ve termal kamerayla inceleme yapıldı. - KOCAELİ