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İzmit'te bir kafenin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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İzmit'te bir kafenin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kafede, bilinmeyen bir sebeple baca kısmında yangın çıktı. Kafe çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit\'te bir kafenin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
16.01.2024 - 15:31,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafenin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Arkadaş Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin baca kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden kafe çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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