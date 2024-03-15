İzmit'te bir mağazanın deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmit'te bir mağazanın deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmit\'te bir mağazanın deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir mağazanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, depodaki elektrik kontağından kaynaklandığı iddia ediliyor. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü ve içeriye dolan dumanı tahliye etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.03.2024 13:39
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mağazanın deposunda elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş mağazasının 3. katında bulunan depo kısmında meydana geldi. İddiaya göre, depoda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçeriye dolan duman ise tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen Ahmet Özer, "Yoldan geçerken yangın olduğunu gördük. 3. kattaki yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Bilmiyorum ne olacak" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Olay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te bir mağazanın deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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