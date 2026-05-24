İzmit'te Cam Kıran Şahıs Yakalandı

24.05.2026 15:00
Alkollü olduğu belirlenen V.D., cadde üzerindeki dükkanların camlarını kırdı, 14 suç kaydı bulunuyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde üzerindeki bazı dükkanların camlarını tahta ve taşlarla kıran şahıs yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın failinin alkollü olduğu ve 14 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.D. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle çevredeki bazı dükkanları hedef alarak, tahta ve taşlarla camlarını kırdı. Ayağında ayakkabı da bulunmayan şüphelinin elindeki kaldırım taşıyla bir iş yerinin camını tuzla buz ettiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Polis arayın, beni yakalasınlar demiş"

İş yerinde maddi hasar oluşan 9 yıllık bölge esnafı Akif Bakar, sabah saatlerinde aldıkları haberle şok yaşadıklarını belirtti. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Bakar, "İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Yapan kişi yakalanmış, yapma nedeni yok. Bilinçsizce saldırmış, kendinde de değilmiş. Sabaha doğru da fırına gitmiş, oradaki kişilere kendini yakalatmalarını söylüyor, 'polisi arayın' diyor. Yakalanmış. Dediğim gibi şoktayız, yetkililer de gereğini yaptı" ifadesini kullandı.

"14 ayrı suç kaydı var"

Konuya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayı gerçekleştiren V.D.'nin kısa sürede yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Yapılan kontrollerde şahsın alkollü olduğu, çoğunluğu 'mala zarar verme' ve 'uyuşturucu madde kullanımı' olmak üzere toplam 14 suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
