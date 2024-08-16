İzmit'te Esnafa Saldıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmit'te Esnafa Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde esnafı tabanca ile vurarak kaçan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce dükkanın motorunu çaldığı, edilen şikayeti geri çekilmeyince olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

16.08.2024 19:55
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde esnafı tabanca ile vurarak kaçan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce dükkanın motorunu çaldığı, edilen şikayeti geri çekilmeyince olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, 6 Ağustos tarihinde Karabaş Mahallesi Alemdar Caddesi'nde bulunan köftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli köfteci dükkanına geldi. Biraz dükkan çevresinde dolaşan şüphelilerden T.U., dükkanın önüne gelerek esnaf D.B'ye ateş açtı. Karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralanan D.B. kanlar içinde kalırken, T.U. ve arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı D.B. hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren T.U'yu dün gözaltına aldı. İfadesi alınan T.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.U'nun köfteci dükkanının motorunu çaldığı, dükkan sahibinin şikayetini çekmeyince gözdağı vermek için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Esnafa Saldıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Esnafa Saldıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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