 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit'te Hırsızlık Şüphelisi Balkonda Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'te Hırsızlık Şüphelisi Balkonda Suçüstü Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin balkonunda suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi ile ona gözcülük yaptığı belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin daha önce gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarına da el konuldu.

İzmit\'te Hırsızlık Şüphelisi Balkonda Suçüstü Yakalandı
08.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 16:59
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdiği evin balkonunda suçüstü yakalanan şüpheli ile ona gözcülük yaptığı belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Eski İstanbul Caddesindeki apartmanda meydana geldi. Bir şüphelinin balkondan tırmandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri balkondaki M.S.'yi suçüstü yakaladı. Ekipler uzun süre şahsa inmesi için ihtarda bulundu. Neye uğradığını şaşıran zanlı, önce camı kırarak içeriye kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, polise teslim oldu. M.S.'ye gözcülük yaptığı tespit edilen R.B.'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. M.S.'nin 3 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği, bu hırsızlık olaylarında R.B.'nin de kendisine gözcülük yaptığı belirlendi. Şüphelilerin çaldığı eşyalara da el konuldu.

M.S. ile R.B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Kocaeli, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Hırsızlık Şüphelisi Balkonda Suçüstü Yakalandı - Son Dakika


17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:35:51. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit'te Hırsızlık Şüphelisi Balkonda Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement