İzmit\'te İstinat Duvarı Çöktü, Bina Tahliye Edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün gece istinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı bina tahliye edilirken, bölgede onarım çalışmaları başladı.
Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta 19 Nisan Cumartesi gecesi meydana gelen olayda, kot farkıyla inşaat temeli ile sokağı ayıran istinat duvarının bir bölümü sağanak sebebiyle çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şeritle sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Yapılan incelemelerin ardından istinat duvarının üst kısmındaki 5 katlı binadaki 5 daire ve zemin kattaki fırın tedbir amaçlı tahliye edildi. Yolun tamamen çökmemesi için iş makinesinin kepçesiyle destek verildi.
Öte yandan, 12 Kasım 2023'te istinat duvarı çökmüş sokaktaki hafifi ticari araç inşaat temeline devrilmişti. İzmit Belediyesi ekiplerinin geçen 5 ayda istinat duvarını onardığı sokağın araç ve yayaya trafiğine açıldığı kaydedildi. İstinat duvarı yanındaki bir diğer beton duvarda açılmaların yaşandığı ve iki gece önce de istinat duvarıyla birlikte çökmelerin meydana geldiği bildirildi.
İzmit Belediyesi ekipleri bugün sabah saatlerinde istinat duvarını onarmak için çalışmalara başladı. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri de hasar gören boruların tamir çalışmalarını yürütüyor. İstinat duvarının onarımının tamamlanmasının ardından vatandaşlar dairelerine girebilecek. - KOCAELİ
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