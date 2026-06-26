İzmit'te İstismar Davası: Sanık Tutukluluğu Devam Ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkan kavgada Emrah Çeliksoy'u silahla yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Geçtiğimiz celse çıkışında sanığın eski eşi tarafından adliye önünde öldürülen Çeliksoy'un babasının da tanık olarak dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Emrah Çeliksoy'un, 2020 yılında yakın arkadaşı Ahmet Furkan Ö.'nün o dönemde nişanlısı olan Sümeyye M.'ye (25) cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Korktuğu için bu durumu sakladığını ileri süren kadın, Çeliksoy'dan gelen mesaj üzerine evlendiği eşi Ahmet Furkan Ö.'ye yaşananları anlattı. Bunun üzerine 31 Temmuz 2025 tarihinde Emrah Çeliksoy ile Ahmet Furkan Ö. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Çeliksoy, Ahmet Furkan Ö.'yü göğsünden bıçaklayarak eve kaçtı. Ahmet Furkan Ö. de peşinden giderek tüfekle ateş açtı. Gözüne saçma isabet eden Çeliksoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeliksoy'un, sol gözü hiç görmezken sağ gözünde ise görme kaybı yaşandı. Olayın ardından tedavisi tamamlanan Ahmet Furkan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye önünde öldürülmüştü

Emrah Çeliksoy hakkında "yaralama", Ahmet Furkan Ö. hakkında ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Olaya ilişkin tutuklu ve tutuksuz sanık 11 Mart'ta mahkeme karşısına çıkmıştı. Tanık olarak dinlenen Sümeyye M., Emrah Çeliksoy'un kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, Ahmet Furkan Ö.'ye bu durumu anlattığını ve silahlı bıçaklı olayın bu sebeple yaşandığını söylemişti. Bu durumun eşine söylemesi sonrasında ise boşandıklarını ifade etmişti. Duruşma sonrası Sümeyye M., adliyenin karşısından aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'u kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Ahmet'in boşanma davasına oğlum tanıklık etmediği için aralarında husumet oluştu"

"Öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında dava açılan Ahmet Furkan Ö.'nün, Kocaeli 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Furkan Ö., taraf avukatları, tanıklar ve maktulün ailesi katıldı. Tanık olarak dinlenen Emrah Çeliksoy'un babası Mehmet Çeliksoy, "Oğlum geçen celse adliye önünde öldürüldü. Ben Ahmet ve oğlum arasında yaşanan yaralamaya şahit olmadım. Ancak sürekli oğlumu tehdit ediyordu. Daha öncede Ahmet kapımıza silahla geldi. Oğlum ondan şikayetçi oldu ancak ben araya girdim. Ahmet'in boşanma davasına oğlum tanıklık etmediği için aralarında husumet oluştu" diye konuştu.

"Adalet yerini bulsun. Tahliyemi istiyorum"

Tanık olarak dinlenen B.E. ise, "Olaya şahit olmadım. Olay yerine gittiğimde Emrah yerde yaralıydı. Babası Mehmet geldiğinde, 'İndiremediniz mi onu' dedi. Oradakiler silahın tutukluluk ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Tanığın beyanlarına karşı söz hakkı verilen sanık, "Diyecek bir şeyim yok. Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Baştan beri her şeyi dosdoğru anlattım. Adalet yerini bulsun. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Ahmet'in eşinin yakın arkadaşı dediği Emrah tarafından tecavüz edilmesi sebebiyle olay başlamıştır"

Sanık avukatı Sultan Türksoy da, "Ahmet'in eşinin yakın arkadaşı dediği Emrah tarafından tecavüz edilmesi sebebiyle olay başlamıştır. Olay günü müvekkilim, Emrah tarafından kalbinden bıçaklanıyor. Kendisine silah çekiliyor ancak tutukluluk ettiği için müvekkilim kurtuluyor. Ahmet ise kendini korumak amacıyla rastgele ateş ediyor. Müvekkilim kendisini koruduğu için cezaevine girdi. Ahmet'in 2 çocuğu var. Çocukların anne ve babaları da cezaevinde. 2 çocuk da yakında devlet korumasına alınacaklar. Müvekkilim meşru müdafaa çerçevesinde hareket etmiştir, tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Tutukluluk haline devam kararı

Cumhuriyet savcısının, mütalaasını hazırlamak üzere süre talep etmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşma içinde ve dışında çelik kuvvet polisince üst düzey güvenlik önlemi alındı. - KOCAELİ