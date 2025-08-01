Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir iş yeri ve 3 araca operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 169 bin 800 içi tütünle doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'te Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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