İzmit\'te Kaçak Tütün Operasyonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir iş yeri ve 3 araca operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 169 bin 800 içi tütünle doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ