İzmit\'te Sağanak Alt Geçidi Su Bastı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte araç ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisi nedeniyle bazı yayalar geçiş yapamazken, bazı sürücüler alternatif güzergahlara yöneldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli'de dün başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde bulunan alt geçitte yağmur suları birikti. Araç yolu ile yaya geçidinin suyla kaplandığı alt geçitte otomobil ve motosiklet sürücüleri kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı. Biriken su nedeniyle bazı yayalar alt geçitten geçemezken, bazı sürücüler de alternatif güzergahları kullandı.