İzmit'te tartışma sonucu öldürülen kuzen için 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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İzmit'te tartışma sonucu öldürülen kuzen için 12 yıl 6 ay hapis cezası

İzmit\'te tartışma sonucu öldürülen kuzen için 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kuzenini tabanca ile vurarak öldüren sanığa, mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, suçun haksız tahrik altında işlendiğini savunarak pişmanlığını gösterdi.

27.05.2024 11:14
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kuzenini tabanca ile vurarak öldüren sanık, "O gün bizi katledecekti. Bana satır attı ancak duvara saplandı" dedi. Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek sanığa, sabıka kaydı olmaması ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gündoğdu Mahallesi'nde 3 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, Soner Tezcan ve amcası arasında kümese giren köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında başına çakmak atılmasıyla amca Tezcan'ın kaşı yaralandı. Babasını kanlar içinde gören Tamer Tezcan, tabancayı alarak kuzenine ateş etti. Ağır yaralanan Soner Tezcan yere yığıldı. Soner Tezcan, hastanede yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tamer Tezcan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"O gün bizi katledecekti"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Tamer Tezcan, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Soner Tezcan'ın eşi ve çocukları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Savunması için söz hakkı verilen Tamer Tezcan, "Olay gününün sabahı annemlere kahvaltıya gittim. Beraber kahvaltı yaptık. Babam bahçeye çıkacağını söyledi. Bahçede sesler geldi. Daha önce de hayvanlar konusunda olay yaşanmıştı. Herhangi bir sorun olmaması için bahçeye çıktım. Aşağıda maktulün abisi ile karşılaştık. Maktulün elinde satır vardı, 'Babanızı kestim hepinizi keseceğim' dedi. Babamı kanlar içinde görünce ruhsatlı tabancamı aldım. Sinkaflı küfürlere ve tehditlere maruz kaldım. Kimse onu oradan uzaklaştırmadı. O gün bizi katledecekti. Bana satır attı ancak duvara saplandı. Satır bana gelseydi şu an burada olmayacaktım. Yanımda silah olduğunu görsün, korksun ve yanımıza gelmesin diye havaya ve bahçeye ateş ettim. Abisinin elinden kurtularak köpek kulübesinden bir şeyler aldı ve geldi. Silah aldığını düşünerek paniğe kapıldım. Bizim bahçeye girdi ve üstüme doğru gelince korktum. Nişan almadan yere doğru ateş ettim. Kendimi ve ailemi korudum. Daha öncede maktul kapıma bıçakla dayandı ancak çocuklarımın geleceğini düşündüm ve bir şey yapmadım. Ben işinden evine, evden işe giden biriyim. Kendi halimdeyim. Maktulün hal ve hareketleri sebebiyle olay meydana gelmiştir. Ben kendisini uyarmama rağmen, yanındaki kişileri aşarak elindeki satırı bana fırlattı. O gün bizi katledecekti. Yaptığı eylem, hakaret ve tehditler sebebiyle olay yaşandı. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

12 yıl 6 ay hapis

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek sanığa, sabıka kaydı olmaması ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te tartışma sonucu öldürülen kuzen için 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te tartışma sonucu öldürülen kuzen için 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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