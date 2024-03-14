İzmit\'te Tatlıcı Dükkanından Para ve Bağış Kumbarası Çalan Şüpheliler Yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camdan girdikleri tatlıcı dükkanından 4 bin 500 TL para ve SMA'lı bebekler için konulan bağış kumbarasını çalan 1'i çocuk 2 şüpheli yakalandı. 18 yaşından küçük şüphelinin 181 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 11 Mart gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. Dükkana camdan giren 2 kişi, açtıkları kasadaki paraları ceplerine doldurdu. SMA hastası çocuk için yardım toplanan bağış kumbarasını da çalan şahıslar, girdikleri camdan çıkarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kasadan 4 bin 500 TL nakit paranın çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

181 suç kaydı ortaya çıktı

Yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık olayına karışan şüphelilerin B.G. ile 18 yaşından küçük yabancı uyruklu H.S. olduğu belirlendi. Şüpheliler Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.G'nin 5, H.S'nin ise 181 suç kaydı olduğu bildirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ