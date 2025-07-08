İzmit\'te Tır Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM otoyolu geçişinde konteyner yüklü tır devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Tüysüzler mahallesi geçişi, İstanbul istikametinde meydana geldi. 41 AUC 587 plakalı tır ile seyir halinde olan D.A., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır önce bariyerlere girdi. Aydınlatma direğini yıkan tır, devrilerek durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafikte aksamalar yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ