İzmit'teki toprak kaymasıyla ilgili proje sorumlularına 279 bin 340 lira para cezası
23.05.2026 21:05  Güncelleme: 21:16
Kocaeli İzmit'te temel kazısı sırasında toprak kaymasına yol açarak 5 binanın tahliyesine neden olan inşaat firmalarına toplam 279 bin 340 lira idari para cezası kesildi ve inşaat mühürlendi.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, Topçular Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin yürütülen hukuki sürecin sonuçlandığı bildirildi. Kontrolsüz çalışma nedeniyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, İzmit Belediyesi Encümeninin kararıyla sorumlular hakkında kanunun öngördüğü en üst sınırdan cezai işlem uygulandığı belirtildi. Açıklamada, İmar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca olayda sorumluluğu bulunan firmalara toplam 279 bin 340 lira para cezası kesildiği kaydedilerek, "Projeye aykırı imalat nedeniyle söz konusu inşaatta mühürleme işlemi uygulanacak; gerekli proje tadilatları yapılmadan, belediyemizden yeniden uygunluk ve ruhsat süreci tamamlanmadan inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmeyecektir" denildi.

Ne olmuştu?

Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta 19 Mayıs'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana gelmişti. Yüklenici firmanın projeye aykırı şekilde istinat önlemlerini almadan derin kazı yapmasından kaynaklandığı belirlenen olayda, risk altındaki 5 bina tedbir amacıyla tahliye edilmiş, evlerinden çıkarılan 56 vatandaş belediyenin konukevlerine ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

