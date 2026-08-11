İzmit'te Yangın Paniği - Son Dakika
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İzmit'te Yangın Paniği

İzmit\'te Yangın Paniği
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İzmit'te iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinde tadilat çalışması sırasında atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karabaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında meydana geldi. Çalışmalar sırasında atık malzemelerin henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, alevlerin büyümesi üzerine fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olumsuzluğa karşı olay yerinde ambulans, polis ve zabıta ekipleri de hazır bekletildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Ambulans ekipleri de bölgede tedbir amaçlı bekleyişini sürdürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te Yangın Paniği - Son Dakika

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