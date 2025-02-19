İzmit'teki Feci Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İzmit'teki Feci Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Kocaeli'deki trafik kazasında 2 gencin hayatını kaybetmesine ilişkin yeni güvenlik görüntüleri yayınlandı.

19.02.2025 17:50
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2 genci hayattan koparan feci kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 gencin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, cipin kaldırımda yürüyen gençlere çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, 20 Haziran 2024'de İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan K. idaresindeki 41 GK 691 plakalı cip, Sıla A. hakimiyetindeki 41 ACR 774 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan ile Ayber Erkut'a çarparak takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 gence çarpan cip sürücüsü Gökhan K. ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Sıla A. ile İsmail O. isimli sürücüler tutuklandı. Kısa bir süre tutuklu bulunan sürücüler serbest bırakılırken, avukatların yaptığı itiraz üzerine İsmail O. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Gökhan K. ise 4 ay sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan'ın Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2024 yılında mezun olduğu ve özel bir firmada işe başladığı, Ayber Erkut'un ise yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı ancak bu yıl ülkesine geri dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi.

Gökhan K. ve Sıla A. tali kusurlu, İsmail O. asli kusurlu

"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan açılan dava, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu'ndan gelen yeni raporda; Gökhan K. ve Sıla A'nın tali kusurlu, İsmail O'nun ise asli kusurlu olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "birden fazla insanın ölümüne sebep olma" suçundan 3 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "birden fazla insanın ölümüne sebep olma" suçundan 3 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Öte yandan, kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Muhammed Ali Kraan ve Ayber Erkut'un kaldırımda yürürken kamera açısından çıktığı, o sırada İsmail O'nun 81 ACC 964 plakalı aracıyla bağlantı yoluna girdiği anlar yer aldı. Ayrıca görüntüde, Gökhan K'nin 41 GK 691 plakalı cipiyle selektör yakarak hızla geldiği ve iki şeritli yolda Sıla A. dahil 3 aracın aynı hizada olduğu ve cipin hızla kaldırımda yürüyen gençlere çarptığı görüldü.

Kaynak: İHA

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