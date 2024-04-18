İzmit'teki Market Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmit'teki Market Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

İzmit\'teki Market Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın, 2 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi olarak elektrik kontağı gösterilirken, içeride bulunan çalışanlar zamanında tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonucunda market küle dönerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin sahada çalışmaları devam ediyor.

18.04.2024 16:13
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın 2 saate kontrol altına alındı.

Yangın; 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, markette elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada içeride bulunan çalışanlar can havliyle ile dışarı kaçtı. Kısa sürede yangın büyürken şehrin çoğu bölgesinde dumanlar görüldü. İhbar üzerine olay yerine 36 araç ve 86 personel sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken polis ekipleri ise şerit çekerek vatandaşların güvenliğini sağladı. Söndürme çalışmaları sırasında çok sayıda patlama meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın 2 saate kontrol altına alındı.

Herhangi can kaybı yaşanmazken market ise küle döndü.

Ekiplerin sahada çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit'teki Market Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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