Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın 2 saate kontrol altına alındı.
Yangın; 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, markette elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada içeride bulunan çalışanlar can havliyle ile dışarı kaçtı. Kısa sürede yangın büyürken şehrin çoğu bölgesinde dumanlar görüldü. İhbar üzerine olay yerine 36 araç ve 86 personel sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken polis ekipleri ise şerit çekerek vatandaşların güvenliğini sağladı. Söndürme çalışmaları sırasında çok sayıda patlama meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın 2 saate kontrol altına alındı.
Herhangi can kaybı yaşanmazken market ise küle döndü.
Ekiplerin sahada çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'teki Market Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli, 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, İranlı olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir markette çıkan yangında bin 350 metrekare kapalı alan tamamen yandı. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?