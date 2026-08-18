İzmit\'te Gece Kavgaları Kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki farklı noktada çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Yürüyüş Yolu'nda bir kişi kavga ettiği 3 kişiyi yumruklarla yere sererken, Alikahya'da yaşanan diğer olayda ise taraflar birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yürüyüş Yolu'nda henüz belirlenemeyen sebeple kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bir kişinin tartıştığı 3 kişiyi darbederek yere düşürdüğü anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

İlçedeki diğer olay ise Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında çıkan yumruklu kavgaya ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada başka bir şahıs, "Ben bunu dövebilir miyim" dedikten sonra kavga eden kişilerden birine yönelerek yumruklarla saldırdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın ardından darbedilen kişi ile saldıran şüphelinin aynı araca, diğer kişinin ise farklı bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.