İznik Gölü kıyısındaki sazlıklarda yangın çıktı

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İznik Gölü kıyısındaki sazlıklarda yangın

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü'nü besleyen sazlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının rüzgarın etkisiyle ilerlediği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çakırca Mahallesi'nde İznik Gölü'nü besleyen sazlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İznik ve Orhangazi'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının sazlık alanda etkili olduğu bildirildi.