İznik Gölü\'nde Kaybolan Gençler İçin Arama Başlatıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren 19 ve 21 yaşındaki iki gençten haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi altı mevkiinde sabah saatlerinde serinlemek amacıyla İznik Gölü'ne giren Bünyamin Kadı (19) ile İsmail İmamoğlu'ndan (21) bir süre sonra haber alınamadı.

Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gölde kaybolan iki genci bulmak için arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA